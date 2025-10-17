لبنان: قوة إسرائيلية تنسف مبنى غير مأهول جنوبي البلاد

بيروت- (د ب أ)

قامت قوة إسرائيلية فجر اليوم الجمعة بنسف أحد الأبنية غير المأهولة عند أطراف بلدة يارون في جنوب لبنان، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم قنبلة صوتية استهدفت بلدة بليدا في جنوب لبنان.

وتوغلت فجراً قوة إسرائيلية في اتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية غير المأهولة في المنطقة. وألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية في اتجاه منطقة قطعة الزيتونة في بلدة بليدا في قضاء مرجعيون، دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.