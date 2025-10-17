حماس تؤكد مجددا التزامها بوقف إطلاق النار

دير البلح (قطاع غزة)- (أ ب)

اتخذت حركة حماس، اليوم الجمعة، خطوة لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل، من خلال تجديد تأكيدها على الالتزام ببنود الاتفاق، والتي تتضمن تعهدا بتسليم رفات جميع الأسرى الإسرائيليين المتوفين .

وجاء بيان حماس، الذي صدر صباح اليوم الجمعة، عقب تحذير شديد اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيه أنه سيمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم حماس بتنفيذ الاتفاق وإعادة جثث جميع الأسرى.

وأكدت حماس أن بعض جثث الأسرى تحت الأنقاض في أنفاق دمرتها إسرائيل، وأن استخراجها يتطلب معدات ثقيلة للحفر وسط الركام.

كما انتقدت الحركة أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب دعوته إلى قطع المساعدات عن غزة، معتبرة أنها محاولة لاستغلال الاحتياجات الإنسانية "لأغراض سياسية".

وكانت خطة وقف إطلاق النار التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نصت على تسليم جميع الأسرى — الأحياء منهم والأموات — بحلول موعد نهائي انتهى يوم الإثنين.

ولكن، وبموجب الاتفاق، فإنه في حال عدم حدوث ذلك، يتعين على حماس مشاركة معلومات حول الأسرى المتوفين والسعي لتسليمهم في أقرب وقت ممكن.