وزير الخارجية الألماني يرحب بخطط ترامب للقاء بوتين



أنقرة- (د ب أ)

رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول باللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والمقرر عقده خلال الأسبوعين المقبلين في بودابست.

وقال فاديفول خلال توجهه إلى تركيا اليوم الجمعة: "أعتقد أن استمرار المحادثات أخيرا يعد تطورا جيدا بشكل أساسي"، مضيفا أنه يرى أن هذا الاجتماع يُمهد الطريق للمحادثات التي من المقرر أن تُعقد لاحقا بين روسيا وأوكرانيا.

وانتقد فاديفول تعثر عملية المفاوضات لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مُقرا بـ"نية ترامب الواضحة للدخول فعليا في مرحلة تفاوض بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن ترامب يحظى بدعم كامل من الحكومة الألمانية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن ترامب أظهر مؤخرا في الشرق الأوسط قدرته على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبدء عملية سلام.

وردا على سؤال عما إذا كان يرى مشكلة في عقد الاجتماع مع بوتين، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في عاصمة المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، قال فاديفول: "ما دام هدف الانعقاد واضحا، وهو إجراء مفاوضات سلام، فهو مقبول"، مضيفا في المقابل أنه يجب أن يكون "واضحا الآن، وبعد مرحلة غير ناجحة في ألاسكا، أنه يتعين علينا أن نرصد حقا خطوات واضحة واستعداد من جانب موسكو لإنهاء الأعمال العدائية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق بوتين في مارس 2023 بتهمة العدوان الروسي على أوكرانيا. وقد صدر هذا القرار لأن المحكمة ترى أن بوتين مسؤول عن اختطاف أطفال أوكرانيين إلى روسيا.