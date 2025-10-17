بيرو تتجه لإعلان حالة الطوارئ في منطقة ليما عقب احتجاجات

ريو دي جانيرو- (د ب أ)

تعتزم الحكومة الجديدة في بيرو إعلان حالة الطوارئ في العاصمة ليما والمنطقة المحيطة عقب اشتباكات عنيفة تحدثت وسائل الإعلام عن إصابة العشرات من رجال الشرطة خلالها.

وقال رئيس الوزراء إرنيستو ألفاريز أمس الخميس، إن الحكومة تجهز حاليا التدابير التي جرى إعلانها للأيام المقبلة بما في ذلك حظر تجوال، نيابة عن الرئيس.

واستشهد ألفاريز بزيادة الجريمة في العاصمة كسبب لحالة الطوارئ المخطط لها. وأفادت صحيفة إل كوميرسيو بأن عمدة ليما، رينزو ريجياردو، كان قد طلب من الرئيس مساء الخميس بتطويق البلدة القديمة التاريخية جراء مخاوف باندلاع أعمال شغب.

وقال ألفاريز إن الوزراء سوف يواصلون الاجتماع حتى الانتهاء من حزمة التدابير، مما يسمح بفرض حالة الطوارئ "بشكل جوهري وحقيقي" في أسرع وقت ممكن.

وأدت المظاهرات في ليما إلى اشتباكات عنيفة. وذكرت وسائل الإعلام البيروفية أن متظاهرا قتل بالرصاص إضافة إلى رجال الشرطة المصابين.

كان ألفاريز قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الجديد خوسيه جيري الثلاثاء الماضي.