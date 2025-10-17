مباحثات عسكرية سورية تركية في دمشق

دمشق- (د ب أ)

استقبل وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة وفداً تركياً رفيع المستوى برئاسة المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع التركية إلكاي آلتينداج وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق.

وذكرت وزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة أن اللقاء تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وفقاً لما نقلته قناة الإخبارية السورية.

وكان الوزير أبو قصرة قد أجرى زيارة إلى تركيا في 12 أكتوبر الجاري، ضمن وفد حكومي رفيع المستوى ضم وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، حسين السلامة.

وأكد أبو قصرة أن زيارته إلى تركيا تمثل محطة مهمة جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين السوري والتركي، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي منشور سابق على منصة "إكس"، أعرب وزير الدفاع السوري عن شكره وتقديره لنظيره التركي، يشار جولر، على حفاوة الاستقبال وجهوده الملموسة في دعم مساعي بناء الجيش العربي السوري.

كما وجّه الشكر إلى رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على مشاركتهم الفاعلة وجهودهم المخلصة في دعم مسارات التعاون والتفاهم المشترك.

وخلال أغسطس/آب الماضي، أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية زيارتين إلى الجمهورية التركية، الأولى إلى جامعة الدفاع الوطني، والثانية إلى هيئة التدريب في كلية البحرية التابعة للجامعة ذاتها.

وأوضحت وزارة الدفاع حينها أن الوفد التقى بنائب رئيس الجامعة وعدد من الضباط، حيث جرى بحث تبادل الخبرات ووجهات النظر، إلى جانب مساعي تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتدريس بمختلف التخصصات الدفاعية.