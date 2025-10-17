نتنياهو يهدد حماس بالعودة للحرب في غزة

وكالات

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتحرك إذا لم تحصل إسرائيل على جثث الأسرى التي لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مع حكومته بشأن تنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار وتسليم الأسرى والإفراج عن سجناء فلسطينيين، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها الإلكتروني.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، أنه يعلم عدد الجثث التي تحتجزها حماس، وإذا لم يحصل عليها، فإن إسرائيل ستعرف كيف تتصرف وفقا لذلك.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، أعلنت تسليم ما لديها من الأسرى الأحياء وجثث الأموات، موضحة أن ما تبقى من جثث الأسرى تحتاج جهوداً كبيرة ومعدات للبحث عنها.