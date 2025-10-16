وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل اتصاله الهاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "لقد اختتمت للتو محادثتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت محادثة مثمرة للغاية لقد هنأني الرئيس بوتين والولايات المتحدة على الإنجاز العظيم للسلام في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قال إنه حلم به منذ قرون".

وأضاف ترامب: "أعتقد في واقع الأمر أن النجاح في الشرق الأوسط سوف يساعد في مفاوضاتنا الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد ترامب أن الرئيس بوتين وجّه الشكر إلى السيدة الأولى ميلانيا على مشاركتها مع الأطفال، معربًا عن تقديره الشديد، مضيفًا: "هذا سيستمر لقد أمضينا أيضًا وقتًا طويلاً في الحديث عن التجارة بين روسيا والولايات المتحدة عندما تنتهي الحرب مع أوكرانيا.

وفي ختام المكالمة، أوضح ترامب أنه "سيكون هناك اجتماع لمستشارينا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل، وسيقود الاجتماعات الأولية عن الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين سيتم تعيينهم وتحديد مكان الاجتماع لاحقًا".

وأضاف أنه سيلتقي بعد ذلك بالرئيس بوتين في مكان متفق عليه، وهو بودابست في المجر، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه سيلتقي الرئيس زيلينسكي غدًا في المكتب البيضاوي لمناقشة محادثته مع بوتين، والعديد من القضايا الأخرى"، مؤكدًا أن "تقدمًا كبيرًا قد أُحرز خلال المحادثة الهاتفية اليوم".