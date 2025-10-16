إعلان

ترامب يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين قبل اجتماعه مع زيلينسكي.. ماذا حدث؟

كتب : مصراوي

06:40 م 16/10/2025

دونالد ترامب

(أ ب)

قال مصدر بالبيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس فيما ينظر في مساعي أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى.

وتأتي المكالمة قبيل اجتماع ترامب غدا الجمعة في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويضغط زيلينسكي على ترامب لبيع صواريخ توماهوك لكييف، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للقوات الأوكرانية أن تشن ضربات في مواقع أعمق في الأراضي الروسية.

ودفع زيلينسكي بأن مثل هذه الضربات من شأنها أن تساعد في إرغام بوتين على التعامل بجدية أكبر مع دعوات ترامب لإجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

فيديو قد يعجبك:



