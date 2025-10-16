بعد مقتله.. القسام تنعى القائد الحوثي محمد الغماري

وكالات

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسرائيلية، اللواء محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة لجماعة الحوثى فى اليمن الذي اغتالته إسرائيل.

وقالت القسام خلال بيان لها اليوم الخميس: "أنه لطالما أثبتت سياسة الاغتيالات الجبانة فشلها ومفاعيلها العكسية على الاحتلال المجرم".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، المعروفة باسم الحوثيين، مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء محمد عبد الكريم الغماري حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت الجماعة إن مقتل الغماري جاء خلال "جولات الصراع" مع إسرائيل.

ويُعدّ محمد الغماري ثاني أبرز شخصية عسكرية في صفوف الحوثيين، وقد برز اسمه مؤخرًا مع تصاعد الهجمات التي شنتها الجماعة على السفن التجارية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي يونيو الماضي، كشف الإعلام الإسرائيلي عن قيام جيش الاحتلال باغتيال ما وصفه بـ"شخصية رفيعة"، مشيرًا إلى أن الحديث يدور حول رئيس هيئة الأركان لدى الحوثيين، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.

ويُعتبر الغماري من الشخصيات العسكرية البارزة في صفوف الحوثيين، إذ برز دوره منذ أحداث محافظة صعدة عام 2013 وسقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، حيث كان أحد المشاركين الرئيسيين في تلك الأحداث.