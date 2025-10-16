جواز السفر الأمريكي خارج قائمة الـ10 الأقوى لأول مرة منذ 20 عامًا

لأول مرة منذ 20 عاما، خرج جواز السفر الأمريكي من قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم، وفق مؤشر هينلي.

ويشير تراجع، قوة جواز السفر الأمريكي الذي احتل المركز الأول عالميا منذ عام 2014، إلى تحول جوهري ديناميكيات التنقل العالمي والقوة الناعمة، بحسب بيان كريستيان كايلين رئيس مجلس إدارة شركة هينلي آند بارتنرز ومنشئ مؤشر هينلي لجوازات السفر.

وقال كايلين، إن الدول التي تتبنى سياسة الانفتاح والتعاون تتقدم بخطى ثابتة، فيما تتخلف الدول التي تعتمد على امتيازات الماضي.

ويرتبط تراجع قوة جواز السفر الأمريكي، بحملة القمع التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراجع سجلات ما يزيد عن 55 مليون حامل تأشيرة أمريكية بحثا عن أي انتهاكات محتملة.

وتصدرت سنغافورة قائمة مؤشر هينلي للتصنيف، التي تعتمد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لدراسة إمكانية السفر بدون تأشيرة عبر جوازات السفر؛ إذ لا يحتاج مواطني سنغافورة إلى تأشيرة لدخول 193 دولية من بين 227 حول العالم.

فيما تحل كوريا الجنوبية في المركز الثاني، إذ يمكن لمواطنيها دخول 190 دولة حول العالم بدون تأشيرة، بينما احتلت اليابان المركز الثالث بـ189 وجهة بدون تأشيرة.

وفي يوليو الماضي تراجع جواز السفر الأمريكي إلى المركز العاشر بعد أن احتل المركز السابع في العام الماضي، لكنه بات يحتل الآن المركز الـ12 مع ماليزيا التي يمكن لمواطنيها دخول 180 دولة دون تأشيرة.

وأشار تقرير مؤشر هينلي صراحة، إلى أن تعليق الرئيس الأمريكي إصدار التأشيرات للمسافرين من 12 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، فضلا عن فرض قيود مشددة على 7 دول أخرى وتهديداته بحظر دخول مواطني نحو 36 دولة أخرى، من بين أسباب تراجع قوة جواز السفر الأمريكي.

وجاء تصنيف مؤشر هينلي كالتالي:

1- سنغافورة: 193 دولة بدون تأشيرة

2- كوريا الجنوبية: 190 دولة بدون تأشيرة

3- اليابان: 189 دولة

4- ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورج، إسبانيا، سويسرا: 188 دولة

5- النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيرلندا، هولندا: 186 دولة

6- اليونان، المجر، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، السويد: 186 دولة

7- أستراليا، جمهورية التشيك، مالطا، بولندا: 185 دولة

8- إستونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الإمارات، المملكة المتحدة: 184 دولة

9- كندا: 183 دولة

10- لاتفيا، وليختنشتاين: 182 دولة