وزير الخزانة الأمريكي: مستعدون لفرض رسوم بقيمة 500% على الصين

كتب : مصراوي

05:21 م 15/10/2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وكالات

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شراء الصين للنفط الروسي يغذي آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال بيسنت خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يتوقع اللقاء مع الرئيس الصيني في كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن الرسوم الأمريكية تؤثر على الجانب الصيني.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي، أن ترامب يحتاج إلى صلاحيات طارئة لحماية الاقتصاد الأمريكي، لافتًا إلى أن هناك 85 من أعضاء مجلس الشيوخ مستعدون للتصويت على منح ترمب الصلاحيات لفرض رسوم بقيمة 500% على الصين بسبب شرائها النفط الروسي.

وطالب وزير الخزانة الأمريكي، من الحلفاء الأوروبيين بأن يكون لديهم الاستعداد لفرض رسوم على البضائع الصينية المرتبطة بمشتريات النفط الروسي.

