إعلان

ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك وسام الحرية

كتب - مصراوي

12:09 م 15/10/2025

ترامب و أرمله إريكا كيرك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الحرية الرئاسي للناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل مؤخرًا، وسلم الجائزة إلى أرملته إريكا كيرك خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض.

وقال ترامب في كلمته: "كان تشارلي جيمس كيرك رجلًا صاحب رؤية، وأحد أعظم أبناء جيله، وشهد الحفل لحظة مؤثرة حين استقبل ترامب أرملة الناشط الراحل وسط تصفيق الحضور الذين أبدوا تعاطفهم مع السيدة التي فقدت زوجها في حادث اغتيال على يد شاب أمريكي معارض لأفكار كيرك اليمينية.

وكان ترامب قد أعلن في 11 سبتمبر الماضي مقتل كيرك إثر عملية اغتيال في ولاية يوتا، ونعاه عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفًا إياه بـ"العظيم، بل الأسطوري".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارلي كيرك وسام الحرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة