ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك وسام الحرية

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الحرية الرئاسي للناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل مؤخرًا، وسلم الجائزة إلى أرملته إريكا كيرك خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض.

وقال ترامب في كلمته: "كان تشارلي جيمس كيرك رجلًا صاحب رؤية، وأحد أعظم أبناء جيله، وشهد الحفل لحظة مؤثرة حين استقبل ترامب أرملة الناشط الراحل وسط تصفيق الحضور الذين أبدوا تعاطفهم مع السيدة التي فقدت زوجها في حادث اغتيال على يد شاب أمريكي معارض لأفكار كيرك اليمينية.

وكان ترامب قد أعلن في 11 سبتمبر الماضي مقتل كيرك إثر عملية اغتيال في ولاية يوتا، ونعاه عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفًا إياه بـ"العظيم، بل الأسطوري".