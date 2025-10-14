رغم حرمانهم من الدراسة لعامين.. طلاب غزة يحتفلون بظهور نتائج الثانوية العامة
طلاب غزة
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان الثانوية العامة الخاصة بطلبة قطاع غزة من مواليد 2006.
وفي 6 سبتمبر الماضي، تقدم 26 ألف طالبٍ وطالبة من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة لأداء اختبارات التوجيهي النهائية إلكترونيًا.
ألف مبارك لحبيبنا مصعب على نجاحه في امتحانات الثانوية العامة.
مصعب، رغم عمله المتواصل في تغطية حرب الإبادة على غزة، ورغم فقدانه لوالده وجده ولعمه الشهيد أنس الشريف، لم يستسلم للحزن ولا للظروف الصعبة، بل واصل طريقه بإصرارٍ وعزيمةٍ حتى حقق هذا النجاح المشرف.
وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر احتفال طلاب الثانوية العامة وذويهم في مختلف مناطق قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
رغم النزوح والقصف وانقطاع الكهرباء والحرمان من أبسط مقومات الحياة..

نجح شاب نازح من شمال قطاع غزة في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) محققًا نتيجة 83.7
وحُرم طلبة قطاع غزة على مدار عامين متواصلين من الحرب من إتمام دراسة الثانوية العامة، إذ حالت شراسة العدوان دون عقد امتحان التوجيهي لعامين متتالين لطلبة القطاع، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وتسببت حرب الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، فيما تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين، وفق المركز.
📌الطالب المتفوق يوسف أحمد زكريا العصار يحصل على المركز الأول في الثانوية العامة بالفرع العلمي في المحافظة الوسطي بقطاع غزة