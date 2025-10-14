إعلان

رغم حرمانهم من الدراسة لعامين.. طلاب غزة يحتفلون بظهور نتائج الثانوية العامة

كتب : مصراوي

03:06 م 14/10/2025

طلاب غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان الثانوية العامة الخاصة بطلبة قطاع غزة من مواليد 2006.

وفي 6 سبتمبر الماضي، تقدم 26 ألف طالبٍ وطالبة من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة لأداء اختبارات التوجيهي النهائية إلكترونيًا.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر احتفال طلاب الثانوية العامة وذويهم في مختلف مناطق قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وحُرم طلبة قطاع غزة على مدار عامين متواصلين من الحرب من إتمام دراسة الثانوية العامة، إذ حالت شراسة العدوان دون عقد امتحان التوجيهي لعامين متتالين لطلبة القطاع، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، فيما تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين، وفق المركز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب غزة الثانوية العامة نتائج الثانوية العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)