بعد قمة شرم الشيخ.. ترامب يرفض التطرق لحل الدولتين: سأقرر لاحقا

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطرق بشكل مباشر إلى ما إذا كان يدعم الاعتراف بدولة فلسطينية بعد أن وقع هو وعدد من زعماء العالم الآخرين على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة في مصر في وقت سابق اليوم.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من الشرق الأوسط: "أنا لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولتين أو دولتين، نحن نتحدث عن إعادة بناء غزة".

وتابع: كثيرون يتحدثون عن حل الدولتين، وآخرون عن دولة واحدة.... لم أعلق على ذلك بعد، سأقرر ما أراه صائبا، لكن بالتنسيق مع دول أخرى.

وتعليقًا على سؤال الصحفيين حول أن كثيرين يُؤيدون حل الدولة الواحدة، والبعض يُؤيد حل الدولتين، قال: "لم أُعلّق على ذلك بعد".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال القمة قبل ترامب، على إلحاح اللحظة الراهنة، واصفًا إياها بأنها "فرصة تاريخية فريدة لتحقيق شرق أوسط خالٍ من كل ما يهدد استقراره وتقدمه".

وأكد مجددًا أن حل الدولتين "يجب أن يتحقق بطريقة تضمن رؤيتنا المشتركة في تجسيد التعاون المشترك بين شعوب المنطقة، والتعاون بين جميع الدول".

ويأتي تردد ترامب في التدخل بعد أسابيع فقط من انتقاده للدعم الدولي المتزايد للدولة الفلسطينية.

وفي الشهر الماضي، خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار الرئيس الأمريكي إلى الزخم وراء حل الدولتين باعتباره "مكافأة" لحماس.