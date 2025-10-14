إعلان

بعد قمة شرم الشيخ.. ترامب يرفض التطرق لحل الدولتين: سأقرر لاحقا

كتب : مصراوي

01:18 م 14/10/2025

ترامب يعرض وثيقة شرم الشيخ للسلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطرق بشكل مباشر إلى ما إذا كان يدعم الاعتراف بدولة فلسطينية بعد أن وقع هو وعدد من زعماء العالم الآخرين على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة في مصر في وقت سابق اليوم.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من الشرق الأوسط: "أنا لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولتين أو دولتين، نحن نتحدث عن إعادة بناء غزة".

وتابع: كثيرون يتحدثون عن حل الدولتين، وآخرون عن دولة واحدة.... لم أعلق على ذلك بعد، سأقرر ما أراه صائبا، لكن بالتنسيق مع دول أخرى.

وتعليقًا على سؤال الصحفيين حول أن كثيرين يُؤيدون حل الدولة الواحدة، والبعض يُؤيد حل الدولتين، قال: "لم أُعلّق على ذلك بعد".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال القمة قبل ترامب، على إلحاح اللحظة الراهنة، واصفًا إياها بأنها "فرصة تاريخية فريدة لتحقيق شرق أوسط خالٍ من كل ما يهدد استقراره وتقدمه".

وأكد مجددًا أن حل الدولتين "يجب أن يتحقق بطريقة تضمن رؤيتنا المشتركة في تجسيد التعاون المشترك بين شعوب المنطقة، والتعاون بين جميع الدول".

ويأتي تردد ترامب في التدخل بعد أسابيع فقط من انتقاده للدعم الدولي المتزايد للدولة الفلسطينية.

وفي الشهر الماضي، خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار الرئيس الأمريكي إلى الزخم وراء حل الدولتين باعتباره "مكافأة" لحماس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الدولة الفلسطينية الاعتراف بدولة فلسطينية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)