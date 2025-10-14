بلجيكا: اضطراب حركة الطيران بسبب إضراب عمالي

توقعت السلطات البلجيكية تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في بروكسل اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على خطة الحكومة لخفض الميزانية، الأمر سيسبب اضطرابات بالغة في حركة الطيران والخدمات العامة.

وأعلن مطار زافنتم، أكبر مطارات بلجيكا، إلغاء جميع رحلات المغادرة وكذلك العديد من الرحلات القادمة أيضًا، بسبب إضراب موظفي الأمن.

وقالت سلطات المطار في منشور على موقعه الإلكتروني، إنه لن تصل أو تغادر الرحلات من مطار شارلوروا، ثاني أكبر مطار في البلاد .

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، بأن حركة النقل العام الداخلي في جميع مناطق البلاد الثلاث تأثرت بالإضراب، حيث تعمل حاليا أقل من نصف جميع الحافلات والترام ومترو الأنفاق المجدولة.

كما أفادت الوكالة بأنه سيتم أيضا تعطيل خدمات جمع القمامة والبريد.

ورغم ذلك، قامت شركة السكك الحديدية (إس إن سي بي) بتشغيل المزيد من القطارات إلى بروكسل لتمكين المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة.

وكانت ثلاث نقابات عمالية كبرى، قد دعت إلى تنظيم "مظاهرة وطنية" للاحتجاج على التغييرات التي أجريت على نظام المعاشات التقاعدية ومزايا البطالة وكذلك انخفاض القوة الشرائية.