إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة

كتب : مصراوي

10:54 ص 14/10/2025

إثيوبيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في تحد جديد لمطالب مصر المشروعة، قالت الحكومة الإثيوبية إنها لا تعترف بالاتفاقيات الدولية حول نهر النيل ومن بينها اتفاق المحاصصة، وإنها ستواصل مشاريعها على نهر النيل بما فيها سد النهضة، معتبرة أن "صعود إثيوبيا حقيقة لا يُمكن عكسها".

وفي بيان صحفي صدر يوم الاثنين عن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، قالت الوزارة إن إثيوبيا، التي تساهم بنسبة 85% من مياه نهر النيل، لن تتخلى عن حقها في الاستمرار في استخدام النهر، مشددة على عزمها المضي قدمًا في مشروع سد النهضة ومشروعات التنمية الأخرى.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنها حاولت السعي والمضي قدما في اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) — وهي المعاهدة التي زعمت أنها الوحيدة على مستوى حوض النيل، والتي رفضت مصر الموافقة عليها. وذلك في رفض جديد للاتفاقات الدولية الحاكمة لحوض النيل ومن بينها اتفاق توزيع الحصص المائية.

وانتقدت الوزارة الموقف المصري، ووصفت مطالب وحقوق مصر في مياه النيل بأنها "غير مبررة"، محرضة جميع الدول المشاطئة للنهر على السير على النهج الذي اتبعته إثيوبيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب مصر والسودان.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب مصر والسودان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إثيوبيا مشاريع النيل وزارة المياه والطاقة الإثيوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات