أستراليا تدرس إرسال قوات إلى الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، لقناة سكاي نيوز، إن بلاده ستدرس إمكانية إرسال قوات أسترالية إلى الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الدفاع الأسترالي: "مشاركتنا المحتملة ستكون لدعم جهود حفظ السلام في المنطقة".

وأمس الاثنين، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة شرم الشيخ.

واستضافت مدينة شرم الشيخ قمة دولية للسلام برئاسة السيسي وترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة بالعالم، وذلك من أجل توقيع الوثيقة التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.