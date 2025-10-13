إعلان

ترامب من شرم الشيخ: محادثات المرحلة الثانية بشأن اتفاق غزة بدأت

كتب- محمد جعفر:

06:09 م 13/10/2025

السيسي يستقبل ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محادثات المرحلة الثانية بشأن اتفاق غزة قد بدأت بالفعل.

وأضاف ترامب خلال لقائه الرئيس السيسي في لقاء ثنائي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، أن الرئيس السيسي لعب دورا مهما للغاية في عملية السلام بين إسرائيل وحماس بشأن الحرب في قطع غزة، وتابع: "نمر بفترة متميزة جدا في الشرق الأوسط".

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

السيسي دونالد ترامب قمة شرم الشيخ عبدالفتاح السيسي

