

قال باراك رافيد، مراسل موقع أكسيوس الأمريكي، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر شرم الشيخ، جرى التخطيط لها أثناء رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نتنياهو في الليموزين الرئاسية من مطار بن جوريون إلى الكنيست، وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل تحدث إليه.

وأوضح رافيد أن ترامب، خلال حديثه معه على متن الطائرة في طريقه إلى إسرائيل، لم يكن على علم بأن نتنياهو لم يُدعَ إلى المؤتمر، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي قال حينها إن "المصريين هم من يتولون توجيه الدعوات".

وأضاف الصحفي في موقع أكسيوس الأمريكي، أن ترامب طلب من نتنياهو خلال الرحلة إلى الكنيست حضور القمة، وهو ما وافق عليه الأخير.

وبحسب مسؤول أمريكي رفيع نقل عنه رافيد، بدأ ترامب بعد ذلك بالوساطة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، اللذين لم يتحدثا منذ اندلاع الحرب في غزة.



وأشار باراك رافيد، إلى أن ترامب اتصل بالسيسي وطلب منه دعوة نتنياهو إلى القمة، وبعد وقت قصير، تم التواصل بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وتمت دعوته رسميًا إلى المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ.





وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لاقى ترحيبًا واسعًا من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الجميع سعيد ويدعم الاتفاق الذي أنهى الحرب الأخيرة في القطاع.

وقال ترامب في تصريحات له بعد وصوله إلى تل أبيب اليوم الإثنين، إن الحرب انتهت في غزة، مضيفًا: لو لم نستهدف المنشآت النووية الإيرانية، لما كان الناس الآن في فرح.