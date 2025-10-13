إعلان

مروحيات إسرائيلية تستعد لنقل الرهائن المفرج عنهم في قطاع غزة- صور

كتب : مصراوي

08:00 ص 13/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مروحيات إسرائيلية تستعد لنقل الرهائن
  • عرض 4 صورة
    مروحيات إسرائيلية تستعد لنقل الرهائن
  • عرض 4 صورة
    مروحيات إسرائيلية تستعد لنقل الرهائن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

ظهرت طائرات مروحية إسرائيلية تستعد لنقل 20 أسيرا إسرائيليا أحياء من المرتقب الإفراج عنهم في قطاع غزة الساعة 08:00 صباحا بتوقيت المنطقة.

ونشر الإعلام العبري صورا لتلك المروحيات وظهرت في داخلها بعض المستلزمات الضرورية للتعامل مع كل أسير محرر عند استلامه.

كما ظهرت صور من داخل إحدى المروحيات وهي مجهزة بمقاعد للجلوس وسماعات الأذن المخصصة للتواصل عبر أجهزة الاتصال في المركبات ذات الضجيج العالي.

من جانبها أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" صباح اليوم، أن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستتم على ثلاث مراحل متتالية، وفي نقاط محددة داخل قطاع غزة.

وذكرت الهيئة، أن تنسيقا أوليا جرى بين حركة "حماس" واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيدا لإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى.

وأكد فيه منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين، أن الصليب الأحمر استكمل استعداداته اللوجستية، مشيرا إلى أن قافلة المنظمة ستضم ما بين 8 إلى 10 مركبات مخصصة لنقل المفرج عنهم.

وأوضح المنسق، أن كل دفعة من الأسرى سيرافقها فريق استقبال متخصص يضم خبراء نفسيين، لتقديم الدعم الفوري للمفرج عنهم بعد وصولهم إلى الجانب الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مروحيات إسرائيلية تستعد لنقل الرهائن وعد صفقة تبادل الأسرى وعد تبادل الأسرى ستقبال الأسرى الفلسطينيين عديل قائمة الأسرى لسطين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
مجدي الجلاد: رئيس جديد للبرلمان وحكومة جديدة قريبًا