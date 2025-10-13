مروحيات إسرائيلية تستعد لنقل الرهائن المفرج عنهم في قطاع غزة- صور

صور جديدة ترصد عودة النازحين في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

نتنياهو وزوجته لـ الرهائن المفرج عنهم: "مرحبًا بعودتكم انتظرناكم ونحتضنكم"



وكالات

ظهرت طائرات مروحية إسرائيلية تستعد لنقل 20 أسيرا إسرائيليا أحياء من المرتقب الإفراج عنهم في قطاع غزة الساعة 08:00 صباحا بتوقيت المنطقة.

ونشر الإعلام العبري صورا لتلك المروحيات وظهرت في داخلها بعض المستلزمات الضرورية للتعامل مع كل أسير محرر عند استلامه.

كما ظهرت صور من داخل إحدى المروحيات وهي مجهزة بمقاعد للجلوس وسماعات الأذن المخصصة للتواصل عبر أجهزة الاتصال في المركبات ذات الضجيج العالي.

من جانبها أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" صباح اليوم، أن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستتم على ثلاث مراحل متتالية، وفي نقاط محددة داخل قطاع غزة.

وذكرت الهيئة، أن تنسيقا أوليا جرى بين حركة "حماس" واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيدا لإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى.

وأكد فيه منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين، أن الصليب الأحمر استكمل استعداداته اللوجستية، مشيرا إلى أن قافلة المنظمة ستضم ما بين 8 إلى 10 مركبات مخصصة لنقل المفرج عنهم.

وأوضح المنسق، أن كل دفعة من الأسرى سيرافقها فريق استقبال متخصص يضم خبراء نفسيين، لتقديم الدعم الفوري للمفرج عنهم بعد وصولهم إلى الجانب الإسرائيلي.