إعلام عبري: إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين سيتم على دفعتين



وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تبدأ عملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة في الساعة الثامنة صباحا "0500 بتوقيت جرينتش"من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحا في خان يونس في غزة.

بحسب القناة12 الإسرائيلية، سيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيلين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين المتبقين من خان يونس ومحافظات الوسط في الساعة العاشرة صباحا.

بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن عائلات المحتجزين تستعد لنقل ذويها إلى قاعدة رعيم.

وأوضحت الصحيفة، أن العائلات أُبلغت بتوقع تنفيذ عمليتي إفراج اليوم، الأولى بين التاسعة والعاشرة صباحًا، على أن تبدأ عودة القتلى بعد الظهر بمراسم عسكرية قصيرة.

ومن المقرر أن تفرج حماس صباح اليوم الإثنين عن عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل ما يقرب من 2000 معتقل وأسير فلسطيني بموجب شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ويُعتقد أن عشرين من المحتجزين الثمانية والأربعين الذين لا يزالون في غزة على قيد الحياة، وفقا للغد.