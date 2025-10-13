

وكالات

أعلنت الشرطة السويسرية، إصابة 18 شرطيا وعدد من المتظاهرين خلال احتجاجات حاشدة خرجت في العاصمة برن دعما لفلسطين ورفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ذكرت الشرطة، في مؤتمر صحفي، أن التظاهرة التي شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص لم تحصل على تصريح مسبق، مشيرة إلى أن المواجهات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن تقييد حركة المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والمقذوفات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، إن الشرطة ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، مؤكدة أن شخصًا واحدًا على الأقل تم توقيفه.

وأوضح نائب قائد شرطة كانتون برن، مايكل بيتشن، أن سلوك بعض المتظاهرين أجبر الشرطة على استخدام إجراءات قسرية، على حد وصفه.

وأضافت الشرطة، أن أكثر من 50 مبنى في المدينة تعرضت لتحطيم نوافذ وكتابة شعارات مؤيدة لفلسطين، فيما قدّرت هيئة الإذاعة السويسرية حجم الأضرار بملايين الفرنكات.

ورغم أن مثل هذه المواجهات تُعد نادرة في سويسرا، فإن احتجاجًا سابقًا في جنيف مطلع أكتوبر شهد اشتباكات مشابهة بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لغزة.

وخلال التظاهرة، أفادت الشرطة عبر منصة "إكس"، أن المزاج العام كان محتدمًا، وأن بعض المشاركين ارتدوا أقنعة ورددوا هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

تأتي هذه التطورات في وقت يصمد فيه وقف إطلاق النار في غزة لليوم الثالث على التوالي، تمهيدًا لعملية تبادل تشمل إفراجًا متوقعًا عن أسرى فلسطينيين وأسرى إسرائيليين، قبيل الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي، وفقا لروسيا اليوم.