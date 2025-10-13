

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوافق على تسوية الصراع الأوكراني.

قال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الرئيس بوتين سيكون رائعا إذا تمكن من حل هذه الأزمة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيفعل، لكننا سنتخذ إجراءات إذا لم يفعل، وستكون نهاية الأمر سيئة بالنسبة له".

وأشار ترامب إلى أنه قد يبلغ موسكو بأنه إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا، فإن واشنطن ستمنح كييف صواريخ "توماهوك".

وكان ترامب قد صرح يوم الإثنين الماضي بأنه "اتخذ قرارا نوعا ما" بشأن بيع صواريخ "توماهوك" لدول حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بها، مشيرا إلى أنه يريد معرفة الخطط الأوكرانية لاستخدام هذه الصواريخ قبل الموافقة على تزويدها بها.

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيشكل "مرحلة تصعيد جديدة تماما ونوعية".

ومن المقرر أن يزور وفد أوكراني رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو ورئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك واشنطن الأسبوع المقبل، لمواصلة مناقشة التعاون الأمني والعقوبات ضد روسيا.

يذكر أن زيلينسكي كان قد طلب الحصول على صواريخ "توماهوك" خلال اجتماعه مع ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وفقا لروسيا اليوم.