زيلينسكي وترامب يجريان اتصالا ثانيا "مثمرا" بشأن الدفاع الجوي

(د ب أ)

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالا ثانيا خلال يومين، بحثا خلاله قضايا الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى والطاقة وغيرها من الملفات، ووصف زيلينسكي المحادثات بأنها كانت "مثمرة للغاية".

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "اتفقنا بالأمس على مجموعة من القضايا لمناقشتها اليوم.

وأضاف "قد تطرقنا إلى جميع جوانب الوضع: الدفاع عن حياة شعبنا، وتعزيز قدراتنا في مجالات الدفاع الجوي والقدرة على الصمود والقدرات بعيدة المدى"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.