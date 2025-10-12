لواء احتياط إسرائيلي: نتنياهو لن يحقق هزيمة حماس بالكامل

وكالات

قال اللواء احتياط إسحاق بريك في مقال بصحيفة "معاريف" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحقق في نهاية المطاف هدفه بهزيمة حركة حماس بالكامل.

وأكد بريك، أن هدف نتنياهو لم يصمد على أرض الواقع واستمرار الحرب سيفقد إسرائيل علاقاتها مع العالم، موضحًا أن الضغط العسكري للجيش الإسرائيلي لم يكن السبب الذي دفع حماس إلى إبرام الاتفاق.

وأضاف اللواء الإسرائيلي، أنه "لو استمرت الحرب وفق نيات نتنياهو لوصلت إسرائيل إلى طريق مسدود".

وبعد عامين من الحرب، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، وبموجب هذه الموافقة، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر" المتفق عليه داخل القطاع.