إيران: منفتحون على مقترح نووي أمريكي "عادل ومتوازن"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت، إن طهران ترحب باقتراح نووي أمريكي محتمل "عادل ومتوازن"، لكنها لم تتلق أي مقترح للتفاوض.

وأضاف عراقجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا تلقينا مقترحا معقولا ومتوازنا وعادلا من الأمريكيين للتفاوض بشأنه فسوف ندرسه بالتأكيد"، مؤكدًا أن بلاده لن تتخلى عن "حقها في تخصيب اليورانيوم"، لكنه قال إنها تستطيع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن "الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي".

وأضاف عراقجي "بالطبع هذا مشروط باتخاذ الجانب الآخر خطوات لبناء الثقة بما يشمل رفع جزء من العقوبات" مشيرا إلى أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء مساعيها لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، فيما تقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وقبل الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي انضمت إليها واشنطن بقصف مواقع نووية رئيسية، أجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية، لكنهما واجهتا عقبات رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، والذي تريد القوى الغربية خفضه إلى الصفر لتقليل أي احتمال لاستخدامه في تصنيع أسلحة.