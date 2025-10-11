حماس لن تحضر مراسم توقيع اتفاق ترامب بشأن غزة |تفاصيل

مصراوي

أعلن قيادي في حركة حماس، السبت، أن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة، والمقرر عقده في مصر.

وأوضح حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة، في مقابلة أجراها من الدوحة مع وكالة "فرانس برس"، أن "حماس لن تكون جزءًا من مراسم التوقيع، التي سيحضرها فقط الوسطاء والمسؤولون الأميركيون والإسرائيليون".

ووصف بدران الأحاديث حول مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة ضمن مقترح ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "عبث وهراء"، مؤكدًا أن "أي حديث عن إخراج الفلسطيني من أرضه مرفوض تمامًا، ولا يمكن لأي فلسطيني القبول به".

وحذر بدران من أن حماس سترد على أي عدوان إسرائيلي إذا تم استئناف الحرب، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل ستكون أكثر صعوبة وتعقيدًا.

وكانت إسرائيل وحماس قد وقعتا، الخميس، في مدينة شرم الشيخ المصرية، اتفاقًا يمهد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، يتضمن وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.