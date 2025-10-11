تمهيدًا لإطلاق سراحهم.. نقل معتقلين فلسطينيين إلى جنوبي إسرائيل

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، بنقل المعتقلين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم إلى من السجون الإسرائيلية تم نقلهم إلى مراكز احتجاز جنوبي البلاد.

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، إن المعتقلين الفلسطينيين نُقلوا إلى مجمعات الترحيل في سجني عوفر وكيتسيوت، مضيفا "إنهم هناك وننتظر معلومات من المستوى السياسي".

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، نشرت أسماء 250 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم.

وينص الاتفاق على إبعاد 142 معتقلا، بينما سيعود البقية إلى الضفة الغربية أو القدس.