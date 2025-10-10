وثيقة تكشف تفاصيل خطة ترامب بشأن وقف الحرب في غزة

وكالات

نشرت قناة الجزيرة وثيقة تتضمن الخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وبحسب الوثيقة، فإن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ فور الموافقة، وتفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية على الفور، ويشرع في تنفيذ ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 المتعلق بالوضع الإنساني في القطاع.

وتتضمن الوثيقة سلسلة من الخطوات المتتابعة، وهي انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من محيط قطاع غزة، يتزامن مع تقديم حركة حماس معلومات مفصلة عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وتوجب الوثيقة على حماس تسليم جميع الأسرى الأحياء لدى الفصائل الفلسطينية خلال 72 ساعة، إضافة إلى تسليم رفات القتلى الإسرائيليين في المدة نفسها.

تؤكد الوثيقة على تقديم إسرائيل قوائم ومعلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين لديها خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ، وتشكيل آلية لتبادل المعلومات حول الأسرى بين الجانبين عبر الوسطاء والصليب الأحمر الدولي.

كما يتم ارسال وفد مصري إلى سجن عوفر للتأكد من أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وتنص الخطة على دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا فور توقيع الاتفاق، تشمل مواد غذائية إغاثية طبية، و50 شاحنة وقود وغاز ويتم احتساب عدد الشاحنات أسبوعيًا بما لا يقل عن 4200 شاحنة.

وتشير الوثيقة إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتولى استلام المساعدات وتوزيعها، مع ضمان حرية حركة الشاحنات من الشمال إلى الجنوب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وتعطى الوثيقة الأولوية في المرحلة الأولى لإدخال الأغذية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، إضافة إلى إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وترميم المستشفيات والمخابز والطرق.

كما تنص الوثيقة على تشغيل معبر رفح في الاتجاهين وفق اتفاق يناير 2025، وإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة وإيجاد آلية لتزويدها بالوقود.

ووفقًا للوثيقة سيتم إقامة مخيمات جديدة للنازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإدخال معدات إزالة الركام وتحديد مهامها بشكل واضح.

كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

وتلتزم حماس في الوثيقة بإرسال قائمة كاملة بالبيانات المتوفرة لديها عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، والتنسيق مع غرفة العمليات.

كما تنص الوثيقة على أن تتم عملية تسليم الأسرى دون أي مظاهر احتفالية أو إعلامية، على أن تُجرى عمليات التسليم ما بين الأحد وحتى الساعة السادسة صباحًا من يوم الاثنين.

وتشير الوثيقة أيضًا إلى أن وفدًا مصريًا سيرافق الصليب الأحمر في زيارة إلى سجن عوفر وكتسيعوت للتحقق من أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، بالتزامن مع تنسيق حماس مع الصليب الأحمر في غزة لإتمام عملية التسليم.