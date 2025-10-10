القوات الأمريكية تبدأ بالوصول إلى إسرائيل لمراقبة اتفاق غزة

وكالات

قال مسؤول أمريكي، إن القوات الأمريكية بدأت في الوصول إلى إسرائيل في إطار الجهود الرامية إلى إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري وسط وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت شبكة سي إن إن، يوم الخميس، أن ما يصل إلى 200 جندي أمريكي سيكونون على الأرض في إسرائيل لمراقبة تنفيذ خطة غزة، على الرغم من عدم وجود قوات أمريكية في غزة.

وقال المسؤول الأمريكي، إنه من المتوقع أن يتم تشكيل هذه المجموعة الكاملة المكونة من حوالي 200 من أفراد الخدمة بحلول يوم الأحد.

وأضاف أن بعض الأفراد البالغ عددهم 200 فرد يأتون من الشرق الأوسط بعدما كانوا بالفعل في الخارج، بينما يأتي آخرون من قيادات في الولايات المتحدة.

وذكر أنهم ما زالوا يبحثون عن مواقع لتحديد مكان مركز التنسيق، مؤكدًا أن الجهود لا تزال في مراحلها المبكرة للغاية وسوف يستغرق إنشاؤها بعض الوقت.

وتابع: "سيستغرق الأمر بضعة أيام — أسابيع — لإكمال هذا الإعداد بالكامل"، مضيفًا "هذا لن يحدث بين عشية وضحاها".

وأوضح المسؤول، أن القوات ستركز على المساعدة في تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية، فضلًا عن المساعدات الأمنية إلى غزة، لافتًا إلى أن أفراد الخدمة الأمريكية سيراقبون أيضًا "الجهود المبذولة لتحقيق الحكم المدني في غزة".

وسيتم استخدام مركز التنسيق من قِبل العديد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك البلدان الأخرى والمنظمات غير الحكومية وشركاء القطاع الخاص، بحسب المسؤول.