فيديو وصور.. ويتكوف وكوشنر وابنة ترامب يزورون حائط البراق

زار مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، برفقة إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، حائط البراق في القدس المحتلة، اليوم الجمعة.

Steve Witkoff along with Jared and Ivanka Kushner prayed at the Western Wall for the success of the agreement.



Jared Kushner, President Trump’s son-in-law, said: "I pray for peace in the Middle East and wish President Trump strength and vision." https://t.co/PJTycAt4ih pic.twitter.com/6FD1XdBism — Open Source Intel (@Osint613) October 10, 2025



وجاءت الزيارة التي قام بها ويتكوف وكوشنر بعد مشاركتهم في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعرب ويتكوف، خلال الزيارة، عن تفاؤله الكبير بالاتفاق، وقال للصحفيين من موقع الحائط: "نحن سعداء جدًا بأن الأسرى سيُفرَج عنهم، على الأرجح يوم الاثنين"، مردفًا: "سيكون هناك سلام، وسيُنقذ كثير من الأرواح".

Jared Kushner was seen praying at the Western Wall in Jerusalem.



pic.twitter.com/wxIYY6FYfK — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 10, 2025

وأمس الخميس، شارك مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في جلسة الحكومة الإسرائيلية بشأن التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

🚨WATCH: American envoys Witkoff and Kushner visit the Western Wall. They are "Feeling blessed" about their part in reaching the agreement. pic.twitter.com/XahROujPrz — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 10, 2025



والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كوشنر وويتكوف في القدس المحتلة قبل اجتماع للحكومة الإسرائيلية بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة الخميس.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، إن كوشنر وويتكوف التقيا أيضًا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.