فيديو وصور.. ويتكوف وكوشنر وابنة ترامب يزورون حائط البراق

كتب : مصراوي

10:33 م 10/10/2025
زار مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، برفقة إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، حائط البراق في القدس المحتلة، اليوم الجمعة.


وجاءت الزيارة التي قام بها ويتكوف وكوشنر بعد مشاركتهم في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعرب ويتكوف، خلال الزيارة، عن تفاؤله الكبير بالاتفاق، وقال للصحفيين من موقع الحائط: "نحن سعداء جدًا بأن الأسرى سيُفرَج عنهم، على الأرجح يوم الاثنين"، مردفًا: "سيكون هناك سلام، وسيُنقذ كثير من الأرواح".

وأمس الخميس، شارك مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في جلسة الحكومة الإسرائيلية بشأن التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كوشنر وويتكوف في القدس المحتلة قبل اجتماع للحكومة الإسرائيلية بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة الخميس.
وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، إن كوشنر وويتكوف التقيا أيضًا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

إعلان

