

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو أظهر تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكي" أثناء استقلالها السيارة بالقاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات تحرش سائق نقل ذكي بفتاة بالقاهرة

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه تبين من الفحص أن الفتاة (طالبة – مقيمة بدائرة قسم الزيتون) تقدمت ببلاغ رسمي ضد السائق بسبب تحرشه بها أثناء استقلالها السيارة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، سائق مقيم بمحافظة أسوان، وبمواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية ضد قائدها.

