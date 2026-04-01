فتاة تستغيث من التحـرش بها على يد سائق نقل ذكي.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

11:51 ص 01/04/2026

داخلية تكشف ملابسات تحرش سائق نقل ذكي بفتاة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو أظهر تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكي" أثناء استقلالها السيارة بالقاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات تحرش سائق نقل ذكي بفتاة بالقاهرة

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه تبين من الفحص أن الفتاة (طالبة – مقيمة بدائرة قسم الزيتون) تقدمت ببلاغ رسمي ضد السائق بسبب تحرشه بها أثناء استقلالها السيارة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، سائق مقيم بمحافظة أسوان، وبمواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية ضد قائدها.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا

