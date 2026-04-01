بريطانيا ترفض الانجرار إلى حرب إيران وتطرح خطة لتأمين مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

11:47 ص 01/04/2026

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة لن تنجرف إلى الصراع العسكري المستعر في منطقة الشرق الأوسط، مشددا في بيان تلفزيوني الأربعاء على أن هذه المواجهة "ليست حربنا ولن ننجر إلى هذا النزاع بأي شكل من الأشكال".

مبادرة بريطانية لتأمين مضيق هرمز في ظل حرب إيران

أوضح ستارمر أن حرب إيران تترك تأثيرا واضحا ومباشرا على الأوضاع في بلاده، مما دفع الحكومة لعقد اجتماعات مكثفة لبحث تداعيات أزمة الملاحة، مؤكدا أن لندن ستبحث كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حرية حركة السفن وسلامتها في المنطقة، بهدف جعل مضيق هرمز ممرا آمنا لتدفقات التجارة والطاقة العالمية، مشيرا إلى استمرار الضغط من أجل خفض التصعيد كسبيل أمثل لإنهاء الأزمة.

وكشف ستارمر عن خطة عمل مكونة من 5 بنود تهدف للخروج من مأزق إغلاق الممرات المائية، معلنا أن بريطانيا ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعا للدول الموقعة على "إعلان نوايا" لاستكشاف المسارات الدبلوماسية لفتح مضيق هرمز.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة تشكيل جبهة موحدة تدمج الأنشطة السياسية بالجهد العسكري، لتكون على أهبة الاستعداد للتحرك الميداني فور توقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي والعمليات القتالية في المنطقة.

المصالح الوطنية وتوتر علاقة إيران وأمريكا

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار ستارمر إلى أن الحكومة عملت على تعزيز أداء شركات النفط والغاز مع المضي قدما في خطط إحلال الطاقة النظيفة، موضحا أن المحدد الجوهري لتحركات لندن هو تحقيق المصالح الوطنية العليا دون الخضوع لأي ضغوط، مشيرا إلى أن الجدول الزمني للصراع الدائر في سياق أزمة إيران وأمريكا هو العامل الأساسي الذي سيقرر طبيعة الإجراءات البريطانية المستقبلية.

ولفت ستارمر إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" حافظ على أمن بريطانيا لعقود طويلة، وأن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب بناء علاقات أوثق وشراكات استراتيجية مع الدول الأوروبية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على استعداد بلاده للقيام بدور قيادي لحل أزمة مضيق هرمز، معتبرا أن مدة استمرار الإغلاق الناتج عن تداعيات حرب إيران هي المعيار الأهم لتحديد الاحتياجات القادمة، وسط مراقبة دقيقة للأوضاع بشكل يومي.

