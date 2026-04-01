ضربت عواصف ترابية قوية، منذ قليل، مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ما أدى إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية والرأسية بصورة ملحوظة، وامتد تأثير العواصف الترابية إلى القرى المجاورة، وسط حالة من المتابعة الميدانية تحسبًا لتطورات الطقس خلال الساعات المقبلة.

رفع الطوارئ وتحرك عاجل

ورفعت الوحدة المحلية لـمركز الفرافرة، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ تحسبًا لوصول العواصف الترابية إلى مراكز أخرى، مع متابعة مستمرة لمعدل مستوى الرؤية وتأثير الرياح على الطرق والمناطق المفتوحة.

معدات ثقيلة لرفع الرمال

ودفعت هيئة الطرق والكباري بمعدات ثقيلة ولوادر لرفع تراكمات الرمال من على محور الفرافرة ديروط، بعدما تسببت تراكمات الرمال خلال الأيام الماضية في تعطّل المرور على محور الفرافرة ديروط نتيجة تحركات الكثبان الرملية بفعل الرياح القوية. ويظل مستوى الرؤية أحد أبرز التحديات على الطريق بالتزامن مع استمرار العواصف الترابية.

وتُعد رياح الخماسين من الظواهر الموسمية المعروفة في مصر، إذ تنشط غالبًا من منتصف مارس إلى منتصف مايو على فترات متقطعة، وتتسبب في إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية، خاصة في الطرق الصحراوية.

ما شهد محور الفرافرة ديروط تدخلات سابقة لرفع تراكمات الرمال وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد موجات مشابهة.