رصدت وسائل إعلام عبرية سقوط قذائف وشظايا ناتجة عن عمليات اعتراض في 5 مناطق حيوية بوسط البلاد، في تصعيد ميداني جديد يشهده مسار حرب إيران الراهن.

إصابات مباشرة جراء هجمات صاروخية إيرانية

أفادت القناة 12 العبرية، بأن طهران وجهت منذ ساعات الصباح الأولى 9 صواريخ استهدفت العمق الإسرائيلي على سبع دفعات متتالية.

وأوضحت التقارير أن العمليات أسفرت عن وقوع 25 جريحا في 20 موقعا مختلفا، حيث وُصفت حالة أحد المصابين بالحرجة وأخرى بالصعبة.

وطالت هجمات صاروخية إيرانية 6 نقاط في المنطقة الوسطى والقدس، من بينها موقع في بني براك ونقطتان في تل أبيب.

وكشفت المصادر الطبية أن حصيلة المصابين في بني براك بلغت 14 شخصا.

نتائج التحقيقات في هجمات صاروخية إيرانية

وبينت التحريات الأولية التي أجرتها شرطة منطقة دان بالتعاون مع إدارة الإطفاء الإسرائيلية وقيادة الجبهة الداخلية، أن الإصابات في أحد المباني القديمة وقعت نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الأمنية؛ إذ بقي أب وابنته في ممر الدرج بدلا من النزول إلى الملجأ الملحق بالعقار عند انطلاق صافرات الإنذار.

وأدى انفجار ناتج عن سقوط قذائف عنقودية إلى تدمير أجزاء داخلية من المبنى وإصابة شخص بجروح بالغة نقله على إثرها مسعفو نجمة داود الحمراء للمستشفى.