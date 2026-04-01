بعد هجوم إيراني.. اندلاع حريق في مطار الكويت الدولي

كتب : محمود الطوخي

12:26 م 01/04/2026

حرب إيران

تسببت مسيرة انتحارية أطلقتها طهران في اندلاع حريق بخزان وقود داخل مطار الكويت الدولي فجر الأربعاء، في تطور ميداني يضاعف من حدة الصراع بين إيران وأمريكا.

تفاصيل استهداف مطار الكويت في ظل حرب إيران

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن الهجوم الجوي أدى لنشوب حريق ضخم في مرافق المطار، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى اللحظة.

وباشرت فرق الإطفاء والإنقاذ مهامها للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع تمددها، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي تداعيات المواجهة المفتوحة بين إيران وأمريكا وتأثيرها على سلامة الطيران المدني.

وأشارت التقارير الصادرة عن وكالة الأنباء الكويتية كونا إلى احتمالية تنفيذ العملية بواسطة جماعات مسلحة موالية لطهران تنشط في الأراضي العراقية بدعم مباشر من النظام.

ويعد هذا الحادث جزءا من سلسلة استهدافات طالت المطار خلال مراحل حرب إيران المستعرة، مما يعكس إصرار الفصائل على توسيع رقعة النزاع الإقليمي لزعزعة استقرار الحلفاء.

هجمات إيرانية بالبحرين

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات البحرينية صباح الأربعاء عن التعامل مع حريق شب في منشأة تجارية نتيجة اعتداء إيراني مماثل.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية عملياتهم العسكرية في العمق.

ويكشف هذا التصعيد المنسق عن سعي طهران لرفع كلفة الصراع عبر استهداف البنية التحتية المدنية والتجارية في دول الجوار، وهو ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة في ظل استمرار حرب إيران.

وتكثف الأجهزة الأمنية في دول الخليج من إجراءاتها الدفاعية لصد موجات المسيرات، مع استمرار صراع إيران وأمريكا وتأثيره المباشر على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

حرب إيران إيران وأمريكا مطار الكويت دول الخليج

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران

