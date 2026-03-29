جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية على حدود سوريا ولبنان

"لا للملوك".. 3 آلاف مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب |فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عملية عسكرية لأول مرة من عابرة للحدود من جبل الشيخ في المجمع السوري إلى جنوب لبنان.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" الأحد، إنه لأول مرة، ضمن نشاط عابر للحدود من جبل الشيخ في شقه السوري إلى جنوب لبنان، تم تنفيذ عملية لوحدة رجال الألب”، مشيرًا إلى عرض مشاهد من العملية.

وأضاف أدرعي، أن قوات وحدة "رجال-الألب" تحت قيادة لواء الجبال (810) أنجزت عملية مخصصة لإحباط محاولات تموضع التنظيمات التي وصفها "بالإرهابية" في منطقة الحدود مع لبنان.

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن قوات الاحتلال عملت في تضاريس جبلية معقدة وعبرت الحدود من خلال التسلق في الثلوج من جبل الشيخ في شقه السوري إلى منطقة جبل روس "هار دوف" في جنوب لبنان بهدف تمشيط المنطقة وجمع المعلومات الاستخبارية، وكشف بنى تحتية للعدو في المنطقة، وذلك باستخدام القدرات والأدوات الفريدة لوحدة الكوماندوز الجبلية.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تواصل قوات الفرقة 210 انتشارها في المنطقة بهدف حماية أمن مواطني دولة إسرائيل ولا سيما سكان الشمال.