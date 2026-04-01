إعلان

الحماية المدنية تنقذ شخصًا حاول القفز من الطابق الـ 11 في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:42 م 01/04/2026

الحماية المدنية ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، في إنقاذ رجل حاول إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى عقار بمنطقة أبو قير، التابعة لحي المنتزه شرق المدينة، وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي باعتلاء رجل سطح العقار رقم 17 بشارع الأقصر، بجوار مدرسة مجدي أبو يوسف، نطاق قسم شرطة المنتزه ثان.

وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية وقوات الحماية المدنية تساندهم سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ


إنقاذ من الطابق الـ 11

وكشفت المعاينة الأولية أن الرجل يدعى "أ. س. ش" (36 عامًا)، اعتلى الطابق الحادي عشر وهدد بإلقاء نفسه وسط حالة من الذعر بين المارة.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين المنطقة، بينما نجح رجال الحماية المدنية وضباط المباحث في استخدام مهارات التفاوض واحتواء الموقف، مما مكنهم من إنزاله بسلام قبل تنفيذ تهديده.

الإجراءات القانونية

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب والدوافع التي أدت للقيام بهذا الفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

أخبار مصر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

