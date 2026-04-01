فر سكان منطقة قريبة من معسكر للجيش في بوروندي مساء أمس الثلاثاء، بعد سماع دوي انفجارات قادم من المعسكر، جراء ما قال الناطق العسكري إنه حريق وقع نتيجة ماس كهربائي في مستودع الأسلحة.

وأوضح الناطق العسكري جاسبارد باراتوزا أن حريقا ناتجا عن ماس كهربائي في غرفة تخزين الذخيرة أدى إلى انفجار عبوات ناسفة في معسكر الجيش، الذي يقع في موساجا بضواحي بوجومبورا، المركز التجاري للبلاد.

🚨🇧🇮 انفجار هائل في متجر عسكري بمدينة بوجومبورا، بوروندي، إثر حريق كهربائي.



المشاهد مروعة، ومن المتوقع أن يكون عدد الضحايا كارثيًا...



وشوهد الحريق الضخم من على بعد أميال، وفي مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شوهد السكان وهم يفرون من المناطق القريبة من المعسكر.

وقال باراتوزا "نود طمأنة الشعب أن هذا ليس هجوما من عدو رغم انتشار بعض الشائعات في هذا الشأن".