إعلان

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم.. تراجع كبير

كتب : آية محمد

12:48 م 01/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، بقيمة 1.12 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

ويعد هذا أول تراجع للدولار منذ أسبوع، وتحديدًا بعد إجازة عيد الفطر، حيث شهد الأسبوع الماضي قفزات متتالية في سعره.

البنك الأهلي المصري: 53.41 جنيه للشراء، و53.51 جنيه للبيع، بتراجع 1.12 جنيه للشراء والبيع.

لماذا انخفض الدولار بشكل مفاجئ؟

عكس الدولار اتجاه الصعودي اليوم إلى الانخفاض بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أذون وسندات خزانة مجددا مع احتمالات قرب وقف الحرب على إيران خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع وفق ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

أخبار المحافظات

رياضة محلية

أخبار مصر

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

