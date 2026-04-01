انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، بقيمة 1.12 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

ويعد هذا أول تراجع للدولار منذ أسبوع، وتحديدًا بعد إجازة عيد الفطر، حيث شهد الأسبوع الماضي قفزات متتالية في سعره.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 53.41 جنيه للشراء، و53.51 جنيه للبيع، بتراجع 1.12 جنيه للشراء والبيع.

لماذا انخفض الدولار بشكل مفاجئ؟

عكس الدولار اتجاه الصعودي اليوم إلى الانخفاض بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أذون وسندات خزانة مجددا مع احتمالات قرب وقف الحرب على إيران خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع وفق ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس.