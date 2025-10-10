قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون باتفاق غزة

وكالات

رحبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة في بيان مشترك، باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى واستئناف المساعدات لقطاع غزة.

وأشاد قادة الدول الثلاث بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبجهود الوسطاء قطر ومصر وتركيا لتأمين اتفاق غزة.

وقالت الدول في بيانها، إنه من المهم تنفيذ جميع أطراف الاتفاق بشأن غزة التزاماتها بالكامل دون تأخير، مضيفة "مستعدون لدعم مزيد من المحادثات بشأن المراحل التالية من خطة غزة".

وذكرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أنهم يتفقون على أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يقدم دعمه الكامل للخطة ويدعم تنفيذها.

وأعربت الدول الثلاث عن التزامها بدعم حزم المساعدات الإنسانية لغزة عبر وكالات الأمم المتحدة.

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة أسوشيتد برس "أ.ب" عن مسؤول في الأمم المتحدة تأكيده بدء تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع في غزة بعد غد الأحد.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه خلال اجتماع لها.