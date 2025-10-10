إعلان

إصابة 20 شخصا في أوكرانيا جراء غارات روسية

كتب : مصراوي

03:41 م 10/10/2025

إصابة 20 شخصا في أوكرانيا جراء غارات روسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف- (أ ب)

قالت السلطات الأوكرانية إن غارات روسية بالمسيرات والصواريخ أسفرت عن إصابة 20 شخصا، على الأقل، وإلحاق أضرار بالمباني السكنية، كما تسببت في انقطاع الكهرباء عبر مساحات واسعة بالبلاد في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقتل طفل في هجمات منفصلة في جنوب شرق البلاد.

وفي وسط العاصمة الأوكرانية، تمكنت فرق الإنقاذ من سحب أكثر من عشرين شخصا من مبنى سكني من 17 طابقا فيما حاصرت النيران الطابقين السادس والسابع. وقالت السلطات إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، في حين تلقى آخرون الإسعافات الأولية في الموقع.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن القصف الروس استهدف البنية التحتية المدنية والطاقة فيما استعدت أوكرانيا لتراجع درجات الحرارة الشتوية.

ووصفت رئيسة الوزراء يوليا سفيردينكو الهجوم بأنه "أحد أكثر الهجمات تركيزا" ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية الوطنية (أوكرين ايرجو) عن انقطاع الكهرباء في كييف والمنطقة الأوسع وكذلك في مناطق سومي وخاركيف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا وشيركاسي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن أحدث قصف روسي اشتمل 465 طائرة مسيرة و 32 صاروخا من طرز مختلفة. وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت أو شوشت على 405 طائرات بدون طيار و15 صاروخا.

وفي منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، قصفت المسيرات والصواريخ والقنابل الموجه مباني سكنية ومواقع طاقة، مما أسفر عن مقتل فتى /7 أعوام/ ووالديه وغيرهم، بحسب مسؤولي الإدارة العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة الكهرباء الأوكرانية الوطنية غارات روسية إصابة 20 شخص زيلينسكي القوات الجوية الأوكرانية أوكرانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة