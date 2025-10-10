إصابة 20 شخصا في أوكرانيا جراء غارات روسية

كييف- (أ ب)

قالت السلطات الأوكرانية إن غارات روسية بالمسيرات والصواريخ أسفرت عن إصابة 20 شخصا، على الأقل، وإلحاق أضرار بالمباني السكنية، كما تسببت في انقطاع الكهرباء عبر مساحات واسعة بالبلاد في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقتل طفل في هجمات منفصلة في جنوب شرق البلاد.

وفي وسط العاصمة الأوكرانية، تمكنت فرق الإنقاذ من سحب أكثر من عشرين شخصا من مبنى سكني من 17 طابقا فيما حاصرت النيران الطابقين السادس والسابع. وقالت السلطات إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، في حين تلقى آخرون الإسعافات الأولية في الموقع.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن القصف الروس استهدف البنية التحتية المدنية والطاقة فيما استعدت أوكرانيا لتراجع درجات الحرارة الشتوية.

ووصفت رئيسة الوزراء يوليا سفيردينكو الهجوم بأنه "أحد أكثر الهجمات تركيزا" ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية الوطنية (أوكرين ايرجو) عن انقطاع الكهرباء في كييف والمنطقة الأوسع وكذلك في مناطق سومي وخاركيف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا وشيركاسي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن أحدث قصف روسي اشتمل 465 طائرة مسيرة و 32 صاروخا من طرز مختلفة. وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت أو شوشت على 405 طائرات بدون طيار و15 صاروخا.

وفي منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، قصفت المسيرات والصواريخ والقنابل الموجه مباني سكنية ومواقع طاقة، مما أسفر عن مقتل فتى /7 أعوام/ ووالديه وغيرهم، بحسب مسؤولي الإدارة العسكرية.