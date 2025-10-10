جائزة نوبل للسلام تُمنح لماريا كورينا ماتشادو

مصراوي

منحت اللجنة النرويجية، جائزة نوبل للسلام إلى ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الرئيسية في فنزويلا.

ويبدد هذا الفوز آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زعم مرارًا وتكرارًا أنه يستحق الفوز بالجائزة لنجاحه في حل "ثماني حروب"، وكان آخرها عمله على التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين.

وحاول الرئيس الأمريكي ترامب استغلال توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل المعتقلين الفلسطينيين، ما يشكل محطة أساسية باتجاه إنهاء حرب مستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المدمر.