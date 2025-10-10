حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن الحكومة صادقت رسميًا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، في خطوة وُصفت بأنها حاسمة تمهد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير صوتا ضد القرار، فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال نتنياهو إن حكومته تواصل جهودها لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها إعادة جميع الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل تمر بـ"تطور حاسم" لم يكن ليتحقق لولا "المساعدة الاستثنائية" التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه.

ووجّه نتنياهو شكره الخاص لكل من جاريد كوشنر وويتكوف، مبعوثي الرئيس الأميركي، مشيرًا إلى أنهما بذلا ساعات طويلة من العمل للوصول إلى هذا الاتفاق، معتبرًا أن هذه المساعي تصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة و"الشرفاء في كل مكان".

وفي الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة جوية على هدف شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما لم تُعلن هوية الهدف بعد.