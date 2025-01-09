الجارديان: واشنطن تعزز دعمها العسكري لأوكرانيا

لندن- (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة سوف تقدم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بما قيمته 500 مليون دولار خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية للدفاع عن أوكرانيا المقرر عقده في ألمانيا، اليوم الخميس، قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في العشرين من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير إخباري، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسابق الزمن من أجل توفير أكبر قدر من الدعم العسكري لأوكرانيا لتعزيز قدراتها في مواجهة القوات الروسية في ظل غموض موقف الرئيس الأمريكي القادم بشأن تقديم المساعدات العسكرية لكييف.

وأوضحت الصحيفة أن أوكرانيا تعلق آمالا عريضة على تلك المساعدات التي تقدمها الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة من أجل تحسين موقفها في ساحة القتال مع الجانب الروسي في الحرب التي تدور رحاها بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة أعوام.

ولفت التقرير إلى أن الدعم الأمريكي سوف يتم الإعلان عنه خلال الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدولية، والتي تضم حوالي 50 دولة للدفاع عن أوكرانيا، في قاعدة رامشتين الجوية في ألمانيا، موضحة أن المجموعة تشكلت عام 2022 بدعوة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين لضمان تدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضافت "الجارديان" أن موقف ترامب بشأن التزام واشنطن بتقديم المساعدات العسكرية لكييف يثير الكثير من القلق حول مستقبل مجموعة الاتصال وإمكانية استمرارها، موضحة أن العديد من مستشاري ترامب كانوا قد تقدموا باقتراح لوقف الحرب في أوكرانيا في مقابل تنازل كييف عن أجزاء من أراضيها لروسيا.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع مجموعة الاتصال التي قلل فيها من المخاوف بشأن تصريحات ترامب التي أعلن فيها عن تفهمه لموقف روسيا المناهض لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلنطي (الناتو).

وأوضحت أن الرئيس الأوكراني طالما ألح على قادة الناتو من أجل توجيه الدعوة لبلاده للانضمام للحلف، مشيرة إلى أن زيلينسكي يسعى للحصول على ضمانات أمنية كافية في مواجهة روسيا.