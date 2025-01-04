عبد العاطي ونظيره الفرنسي يناقشان هاتفيًا التطورات بغزة وسوريا والصومال

وكالات

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية، حيث اتفق الوزيران على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتصال الرئيسين يوم 28 ديسمبر 2024.

وتطرق الوزيران خلال اتصال هاتفي، إلى عدد من القضايا الإقليمية البارزة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما استعرض عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مؤكداً على وقوف مصر مع الشعب السوري، وضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، بما يحافظ على دعم واستقرار ووحدة الدولة السورية، وتطرق الاتصال أيضاً للتطورات في الصومال، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.