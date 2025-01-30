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مبعوث ترامب: على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين

10:20 ص الخميس 30 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين.

وأشار بولر، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خيارا يراه مناسبا لمصر والأردن لكنه منفتح على خيارات أخرى، موضحا أن مصر والأردن بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن بولر ناقش مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتفصيل خطة ترحيل سكان قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر الأوردن، غير أن الفكرة الأمريكية لقيت رفضا شديدا من القاهرة وعمان.

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دونالد ترامب فلسطين الأردن
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