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السلطات التركية تعزل رئيسة بلدية موالية للأكراد

01:49 م الأربعاء 29 يناير 2025

تركيا

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إسطنبول - (د ب أ)


عزلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، رئيسة بلدية أخرى، من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد في جنوب شرق البلاد.

ومنذ انتخابات مارس العام الماضي، عُزل العديد من رؤساء البلدية الموالين للأكراد من مناصبهم.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان اليوم، أن رئيسة بلدية سيرت، صوفيا ألاجاش، عُزلت من منصبها بشكل مؤقت جراء مزاعم بالإرهاب وحل محلها مسؤول حكومي.

وجاء في البيان أنه حُكم على ألاجاش مؤخرا بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر للانتماء لمنظمة إرهابية.

وجرى اختيار رئيسة بلدية سيرت في الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس الماضي بحصولها على نحو 50 % من الأصوات.

وتتهم حكومة رجب طيب أردوغان نواب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب بأنه الذراع الممتد لحزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف منظمة إرهابية، وهو الاتهام الذي يرفضه حزب الشعوب الديمقراطي.

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تركيا إسطنبول السلطات التركية الأكراد
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