سوريا: سيارتان مفخختان تستهدفان مخفر شرطة وحاجزًا عسكريًا في حمص

وكالات

قال مصدر في إدارة العمليات العسكرية بسوريا، اليوم الثلاثاء، إن سيارتين مفخختين استهدفتا بحمص مخفر شرطة وحاجزا عسكريا، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأكد المصدر في إدارة العمليات العسكرية بسوريا، وقوع أضرار مادية بانفجار سيارتين مفخختين بقرية المخرم الفوقاني في ريف حمص.

وفي وقت سابق من اليوم، لقي مدنيان سوريان، حتفهما، إثر انفجار لغم أرضي جنوبي إدلب في شمال غرب البلاد.

وذكر الدفاع المدني السوري، على صفحته بموقع فيسبوك، أن "مدنيين شقيقين قتلا إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد، وقع في قرية أبو دفنة بريف مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب اليوم".

وأضاف أن فرقه تفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين، مشيرا إلى أن تهديدات مخلفات الحرب والألغام تسرق أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات بليغة بينهم، وتقوّض الأنشطة الزراعية وعودة المدنيين لمنازلهم بمناطق سورية واسعة.