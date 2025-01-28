وزارة الخارجية الكونغولية تعرب عن أسفها لأعمال التخريب في كينشاسا

(وكالات)

أعربت وزارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق إزاء أعمال التخريب التي ارتكبها متظاهرون في العاصمة كينشاسا.

كما دعت الوزارة جميع الموظفين والدبلوماسيين الأجانب في كينشاسا إلى توخي الحذر وضبط النفس في ظل هذه الأحداث، التي أثارت قلقًا دوليًا.

وتتواصل الدعوات للجهات المعنية لاتخاذ الحيطة والحذر لضمان سلامة الجميع في ظل الوضع الحالي في العاصمة.

وشن متظاهرون هجمات ضد سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وعدد من سفارات دول أخرى في تظاهرات بالعاصمة ضد الحكومة.